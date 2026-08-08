Путин выделил средства на новые РЛС для Белгородской области

Белгородская область получит новые радиолокационные станции для усиления контроля воздушного пространства. Решение о выделении средств на закупку техники приняли после доклада врио губернатора региона Александра Шуваева президенту России Владимиру Путину.

Глава региона рассказал, что на встрече с президентом обсудил оперативную ситуацию, вопросы безопасности и дальнейшее развитие области. По итогам разговора было принято решение направить финансирование на приобретение современных РЛС.

«Президент принял решение выделить средства на закупку новых радиолокационных станций – это лучшие РЛС на рынке на сегодняшний день, которые помогут закрыть потребности области в информировании о воздушной обстановке», – сообщил Шуваев.

По словам врио губернатора, активность противника в регионе продолжает расти, однако специалисты постоянно совершенствуют навыки отражения воздушных атак.

Также власти Белгородской области подготовили инициативу по расширению режима свободной экономической зоны на весь регион, а не только на отдельные приграничные территории. Сейчас проект нормативного акта направлен на рассмотрение.

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области предложили убрать камеры контроля скорости на трассе в сторону Курска из-за риска атак беспилотников. Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что из-за снижения скорости перед камерами на дороге могут образовываться скопления машин, которые становятся более уязвимыми. По его словам, вопрос уже был направлен на рассмотрение властям регионов и силовым ведомствам.