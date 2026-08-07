В Белгородчине готовят приложение оповещений о тревоге, работающее без сети

В Белгородской области разрабатывают новую систему оповещения о ракетной опасности, которая должна сохранять возможность приёма сигнала даже при отсутствии мобильной связи или разряженном аккумуляторе смартфона. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, вопрос особенно остро стоит в приграничных районах, где повреждение базовых станций может нарушать работу мобильной связи и интернета и тем самым осложнять своевременное информирование жителей.

Шуваев рассказал, что специалисты прорабатывают мобильное приложение, способное получать сигнал тревоги в условиях отсутствия сотовой сети. Запуск системы планируется в тестовом режиме в ближайшее время.

Отдельно глава региона затронул вопрос начала учебного года. Окончательное решение о формате занятий власти намерены принять непосредственно перед 1 сентября с учётом оперативной обстановки. В приграничных населённых пунктах обучение будет проходить дистанционно.

В остальных районах вопрос рассмотрят на заседании оперативного штаба в ближайшие недели. При ухудшении ситуации власти готовы перевести на дистанционный формат либо временно закрыть школы, детские сады, учреждения культуры и спорта.