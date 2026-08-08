Августовские события 2008 года в Южной Осетии стали первой формой гибридной войны коллективного Запада, а Грузия получила активную поддержку Украины и стран НАТО. Такое мнение в интервью ТАСС высказал экс-президент республики Эдуард Кокойты, возглавлявший Южную Осетию во время конфликта.

По его словам, западные страны просчитались, недооценив стойкость осетинского народа. Кокойты утверждает, что Украина не только помогала режиму Михаила Саакашвили, но и непосредственно участвовала в боевых действиях.

«Против нас воевали и украинские подразделения, и у нас есть доказательства. Наши ребята докладывали, как ими были уничтожены на территории Южной Осетии несколько диверсионных групп украинцев», – заявил бывший глава республики.

Кокойты добавил, что сохранившиеся данные и донесения спецслужб, по его мнению, свидетельствуют и об участии украинских специалистов в ракетных ударах. Он утверждает, что применялись не только поставленные Киевом боеприпасы, но и расчёты с Украины.

Отдельно экс-президент указал на роль стран НАТО. По его словам, альянс вооружал Грузию, проводил совместные учения и с помощью американских и натовских инструкторов готовил грузинские подразделения.

«Я неоднократно заявлял, что страны НАТО вооружают Грузию и превращают её в самое милитаризованное государство на постсоветском пространстве и будут нести такую же ответственность, как Грузия перед Южной Осетией за подготовку этой агрессии», – подчеркнул Кокойты.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска начали операцию против Южной Осетии. Россия вмешалась в конфликт, заявив о необходимости защиты своих граждан и находившихся в регионе российских миротворцев. Боевые действия продолжались пять дней и унесли жизни более тысячи человек, включая 72 российских военнослужащих. 26 августа Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Ранее Life.ru писал, что исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов заявил о неизменной ориентации республики на Россию. По его словам, жители внимательно следят за происходящим в РФ и обсуждают ключевые события и решения. Это заявление Камболов сделал во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле.