Сооснователь «Википедии» назвал ресурс органом пропаганды ЦРУ

Сооснователь онлайн-энциклопедии «Википедия» Ларри Сэнгер заявил, что ресурс с самого начала используется в пропагандистских целях. В интервью немецкой газете Berliner Zeitung он также отметил, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) редактировало статьи «Википедии».

По словам Сэнгера, система анонимного редактирования материалов изначально создавала возможности для влияния на содержание публикаций. При этом, отметил он, установить конкретных авторов подобных изменений зачастую невозможно, поскольку пользователи ресурса работают анонимно.

Сэнгер также подверг критике нынешние принципы работы ресурса. Он считает, что «Википедию» уже нельзя безоговорочно воспринимать как надёжный источник для обучения из-за нарушений принципа беспристрастности и, как он утверждает, усиливающейся леволиберальной позиции части ведущих редакторов.

По его словам, люди и организации, которые готовы платить за продвижение определённых взглядов через статьи «Википедии», могут заниматься этим уже много лет.

«Мы просто не знаем масштабов этого», — отметил Сэнгер.

Он подчеркнул, что не отказывается от положительной оценки самого проекта и рад тому, что «Википедия» существует. Вместе с тем Сэнгер признался, что сожалеет об ошибках, допущенных на раннем этапе развития энциклопедии.

Напомним, в начале года зампред комитета Госдумы Андрей Свинцов заявлял о возможном частичном ограничении доступа к «Википедии» в ближайшие год-два. Рост популярности отечественных аналогов, по его словам, поставит вопрос о ресурсах, умышленно искажающих исторические факты.