Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 22:35

Шенгенский кризис между Испанией и Италией набирает обороты

Испания установила пограничный контроль для итальянцев на месяц

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Испания вводит выборочный пограничный контроль для пассажиров, прибывающих из Италии через морские порты и аэропорты. Меры начали действовать с 00:00 8 августа, сообщает Europa Press со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Проверки будут распространяться на путешественников, прибывающих из Италии, и предусматривать установление личности и гражданства по паспорту. Для граждан стран, не входящих в Евросоюз, дополнительно будут проверять наличие визы либо вида на жительство.

Предполагается, что новый режим сохранится до полуночи 7 сентября. При этом испанские власти оставили возможность изменить установленный срок, если ситуация, ставшая причиной введения контроля, изменится.

Австрия вслед за Италией и Финляндией пригрозила приостановить Шенген с Испанией
Австрия вслед за Италией и Финляндией пригрозила приостановить Шенген с Испанией

Решение Мадрида стало ответной мерой на действия итальянских властей. Рим ранее приостановил действие Шенгенского соглашения в отношении Испании и с 31 июля ограничил морское и воздушное сообщение на фоне резкого увеличения числа мигрантов, прибывающих в испанский анклав Сеута. Испанское правительство ранее предупредило Италию о готовности принять аналогичные меры, если ограничения не будут отменены до 9 августа. Однако итальянская сторона не согласилась выполнять это требование и решила сохранить действующий режим.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Испания
  • Италия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar