Шенгенский кризис между Испанией и Италией набирает обороты

Испания вводит выборочный пограничный контроль для пассажиров, прибывающих из Италии через морские порты и аэропорты. Меры начали действовать с 00:00 8 августа, сообщает Europa Press со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Проверки будут распространяться на путешественников, прибывающих из Италии, и предусматривать установление личности и гражданства по паспорту. Для граждан стран, не входящих в Евросоюз, дополнительно будут проверять наличие визы либо вида на жительство.

Предполагается, что новый режим сохранится до полуночи 7 сентября. При этом испанские власти оставили возможность изменить установленный срок, если ситуация, ставшая причиной введения контроля, изменится.

Решение Мадрида стало ответной мерой на действия итальянских властей. Рим ранее приостановил действие Шенгенского соглашения в отношении Испании и с 31 июля ограничил морское и воздушное сообщение на фоне резкого увеличения числа мигрантов, прибывающих в испанский анклав Сеута. Испанское правительство ранее предупредило Италию о готовности принять аналогичные меры, если ограничения не будут отменены до 9 августа. Однако итальянская сторона не согласилась выполнять это требование и решила сохранить действующий режим.