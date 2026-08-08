Пожар на складе с красками и маслами в Брянске полностью ликвидирован

В Брянске ликвидировали пожар на складе, где хранились краски и автомобильные масла. Возгорание полностью потушено, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Этим займутся дознаватели МЧС.