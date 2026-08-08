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Регион
7 августа, 22:29

Пожар на складе с красками и маслами в Брянске полностью ликвидирован

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Брянске ликвидировали пожар на складе, где хранились краски и автомобильные масла. Возгорание полностью потушено, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Этим займутся дознаватели МЧС.

Роспотребнадзор: Качество воздуха в Брянске после пожара в норме
Роспотребнадзор: Качество воздуха в Брянске после пожара в норме

Напомним, пожар вспыхнул днём 7 августа в одноэтажном складском помещении по улице Олега Кошевого в Брянске. Известно о четырёх пострадавших.

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Артём Гапоненко
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