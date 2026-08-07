Роспотребнадзор: Качество воздуха в Брянске после пожара в норме
Сотрудник МЧС России. Обложка © Life.ru
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что качество воздуха в жилых кварталах Брянска после пожара на складе находится в норме. Превышений допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. Об этом он написал в своём канале в «Максе».
Специалисты Роспотребнадзора провели замеры в жилых кварталах. Открытое горение локализовано, сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий. Власти характеризуют ситуацию как стабильную.
Напомним, пожар вспыхнул в одноэтажном складском помещении по улице Олега Кошевого в Брянске. Известно, что внутри хранились автомобильные масла и лакокрасочные материалы. Пострадали четыре человека. Позднее огонь локализовали на трёх тысячах «квадратов». Сейчас горение уже ликвидировали.
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