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7 августа, 15:28

Роспотребнадзор: Качество воздуха в Брянске после пожара в норме

Сотрудник МЧС России. Обложка © Life.ru

Сотрудник МЧС России. Обложка © Life.ru

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что качество воздуха в жилых кварталах Брянска после пожара на складе находится в норме. Превышений допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. Об этом он написал в своём канале в «Максе».

Специалисты Роспотребнадзора провели замеры в жилых кварталах. Открытое горение локализовано, сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий. Власти характеризуют ситуацию как стабильную.

Крупный производитель упаковки для молока приостановил работу после пожара
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Напомним, пожар вспыхнул в одноэтажном складском помещении по улице Олега Кошевого в Брянске. Известно, что внутри хранились автомобильные масла и лакокрасочные материалы. Пострадали четыре человека. Позднее огонь локализовали на трёх тысячах «квадратов». Сейчас горение уже ликвидировали.

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Александра Мышляева
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