Роспотребнадзор: Качество воздуха в Брянске после пожара в норме

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что качество воздуха в жилых кварталах Брянска после пожара на складе находится в норме. Превышений допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. Об этом он написал в своём канале в «Максе».