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7 августа, 14:39

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Брянске

Сотрудник МЧС России. Обложка © Life.ru

Сотрудник МЧС России. Обложка © Life.ru

Открытое горение на складе с автомобильными маслами и лакокрасочными материалами в Брянске ликвидировано. Об этом сообщила пресс-службе МЧС России. На текущий момент проводится разбор и пролив конструкций.

«По уточненной информации, к тушению было привлечено около 80 сотрудников и 28 единиц техники. Причину пожара установят дознаватели МЧС России», — сказано в сообщении пресс-службы в «Максе».

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Напомним, пожар вспыхнул в одноэтажном складском помещении по улице Олега Кошевого в Брянске. Известно, что внутри хранились автомобильные масла и лакокрасочные материалы. Пострадали четыре человека. Позднее огонь локализовали на трёх тысячах «квадратов».

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Матвей Константинов
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