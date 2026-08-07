Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Брянске

Открытое горение на складе с автомобильными маслами и лакокрасочными материалами в Брянске ликвидировано. Об этом сообщила пресс-службе МЧС России. На текущий момент проводится разбор и пролив конструкций.

«По уточненной информации, к тушению было привлечено около 80 сотрудников и 28 единиц техники. Причину пожара установят дознаватели МЧС России», — сказано в сообщении пресс-службы в «Максе».