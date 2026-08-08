Лукашенко заявил о заработке Белоруссии на безвизе с Европой

Безвизовый режим с европейскими странами приносит Белоруссии вполне конкретную выгоду – иностранцы приезжают сами, покупают местные товары и оставляют в республике валюту. Так президент Александр Лукашенко объяснил решение сохранять открытые границы для граждан ЕС во время поездки в Вилейский район Минской области, передаёт его пресс-служба.

По словам белорусского лидера, стране важно продавать собственную продукцию, а европейские туристы позволяют делать это практически без дополнительных расходов на доставку за рубеж.

«Я почему границы открываю с европейцами? Люди приезжают и покупают, а нам надо продать. Для того, чтобы жить, чтобы была валюта. Вот и всё», – заявил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что такая схема выгодна ещё и с точки зрения логистики. Вместо того чтобы самим отправлять товары за границу и оплачивать перевозку, Белоруссия получает возможность продавать их иностранцам непосредственно внутри страны.

Ранее Life.ru писал, что только за июль 2026 года в Белоруссию въехали более 6,3 тысячи граждан Украины, причём подавляющее большинство добиралось через страны Евросоюза. Почти 5,4 тысячи человек прибыли через Польшу, ещё 859 – через Литву и 47 – через Латвию. Всего с начала года белорусскую границу пересекли более 51 тысячи украинцев.