США заявили о перенаправлении 51 коммерческого судна в рамках блокады Ирана

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные с начала операций по обеспечению морской блокады иранских портов перенаправили 51 коммерческое судно.

«По состоянию на 7 августа силы Центрального командования США перенаправили 51 коммерческое судно, вывели из строя два и досмотрели два судна для обеспечения соблюдения требований», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

В CENTCOM не уточнили, какие именно суда были перенаправлены и куда их направили. Также американское командование не раскрыло подробности операций по досмотру и выводу судов из строя.

Сейчас Иран ведёт переговоры о временном маршруте через Ормузский пролив. Как ранее указал заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади, Тегеран договорился с Оманом о предполагаемом коридоре, который будет использоваться от двух до четырёх месяцев.