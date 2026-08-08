В Сербии 100 общественных деятелей выступили против визита Зеленского

Визит Владимира Зеленского в Белград вызвал открытый протест среди сербских общественных деятелей. Сто политиков, профессоров, юристов, журналистов, учёных, ветеранов силовых структур и представителей церкви подписали письмо против его приезда, сообщает портал «Правда».

Авторы обращения считают, что приглашение Зеленского может серьёзно ударить по отношениям Сербии с Россией. В письме отдельно подчёркивается роль Москвы как государства, поддерживающего территориальную целостность Сербии в Совете Безопасности ООН.

«Решение президента Сербии Александра Вучича пригласить главу киевского режима в Белград может нанести стране неизмеримый ущерб, поскольку оно может навсегда испортить отношения с государством, которое является непоколебимым защитником территориальной целостности Сербии в Совете Безопасности ООН», – говорится в документе.

Подписанты также обвиняют Зеленского в поддержке курса НАТО и ЕС и связывают его политику с давлением на русскоязычное население Украины и каноническую православную церковь. По их мнению, официальный приём такого гостя создаёт риск для многолетних связей между сербским и русским народами.

Зеленский прибыл в Белград 7 августа. В аэропорту его встретила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Переговоры Зеленского с президентом Сербии Александром Вучичем запланированы на 8 августа. На фоне визита споры вокруг внешнеполитического курса Белграда усиливаются.

Ранее Life.ru писал, что сербская оппозиционная партия «Мы – сила народа» тоже выступила против визита Зеленского и предупредила о риске ухудшения отношений с Россией. В движении напомнили о зависимости Сербии от российского газа и позиции Москвы по Косово в Совбезе ООН. Партия также призвала Белград меньше ориентироваться на ЕС и внимательнее присмотреться к БРИКС.