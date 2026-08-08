Замглавы Минстроя Стасишин: Российское жильё даст прикурить домам в Нью-Йорке

Российские дома по уровню технологий и качества строительства способны конкурировать с зарубежными проектами, а в некоторых случаях даже превосходить их. Такое заявление сделал замглавы Минстроя Никита Стасишин, сравнив жильё в России с объектами в Нью-Йорке.

По словам чиновника, во время поездки в США ему показали так называемое социальное жильё, однако даже некоторые американские проекты бизнес-класса, по его оценке, уступают российским многоэтажкам разных категорий.

«Пока ехал по Нью-Йорку, мне показывали так называемое социальное жильё. У них жильё бизнес-класса хуже, чем у нас строится по отдельным программам», – рассказал Стасишин в подкасте «Под одной крышей».

Замглавы Минстроя отметил, что российская строительная отрасль активно развивает технологии и способна конкурировать с другими странами. При этом он добавил, что в сфере строительных решений наиболее передовой опыт сейчас демонстрируют государства Азии.

«Наше жильё может дать прикурить любой другой стране с точки зрения технологий», – заявил Стасишин.

По словам замминистра, доступность недвижимости в России во многом обеспечивается большим объёмом предложения от стандартного жилья до более дорогих классов. Он подчеркнул, что рынок позволяет покупателям выбирать разные варианты в зависимости от возможностей и потребностей.

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