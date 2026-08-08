Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 02:58

Украина потратила миллион гривен на переименование пустого села под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TaniaKitura

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TaniaKitura

Власти Украины потратили около 1 млн гривен на переименование практически опустевшего населённого пункта в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили представители российских силовых структур.

Речь идёт о селе Анискино, название которого в разных источниках может встречаться в нескольких вариантах. По словам собеседника агентства, часть местных жителей ранее использовала наименование Аниськин, тогда как на современных украинских картах населённый пункт обозначался как Анищино.

Несмотря на фактическое отсутствие жителей, в 2025 году украинские власти направили порядка 1 млн гривен на официальное переименование села. В пересчёте на российскую валюту эта сумма составляет около 1,8 млн рублей.

Русь, киевский режим, УГИЛ — как правильнее называть то, что когда-то было Украиной
Русь, киевский режим, УГИЛ — как правильнее называть то, что когда-то было Украиной

7 августа Министерство обороны России сообщило об установлении контроля над Анискино в Харьковской области. Населённый пункт расположен в северо-восточной части региона.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar