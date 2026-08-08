Украина потратила миллион гривен на переименование пустого села под Харьковом
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Власти Украины потратили около 1 млн гривен на переименование практически опустевшего населённого пункта в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили представители российских силовых структур.
Речь идёт о селе Анискино, название которого в разных источниках может встречаться в нескольких вариантах. По словам собеседника агентства, часть местных жителей ранее использовала наименование Аниськин, тогда как на современных украинских картах населённый пункт обозначался как Анищино.
Несмотря на фактическое отсутствие жителей, в 2025 году украинские власти направили порядка 1 млн гривен на официальное переименование села. В пересчёте на российскую валюту эта сумма составляет около 1,8 млн рублей.
7 августа Министерство обороны России сообщило об установлении контроля над Анискино в Харьковской области. Населённый пункт расположен в северо-восточной части региона.
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