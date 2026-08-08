Финляндия закрыла проходы для диких животных вдоль всей границы с Россией
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Финляндия временно заблокировала специальные проходы для диких животных во всех заграждениях на границе с Россией. Ранее аналогичные ограничения действовали только на юго-восточном участке.
Решение связано с мерами по предотвращению распространения африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщила пограничная охрана Финляндии.
Специальные ворота в пограничных сооружениях ранее позволяли диким животным свободно перемещаться через границу. Теперь их закрыли на всём протяжении восточной границы страны.
В финской погранслужбе отметили, что ограничение носит временный характер и введено для снижения риска дальнейшего распространения инфекции среди животных.
Африканская чума свиней не представляет опасности для человека, однако заболевание может наносить серьёзный ущерб популяциям диких кабанов и свиноводческим хозяйствам.
Напомним, 1 августа Финляндия закрыла такие проходы на юго-восточном участке границы. Причиной стала вспышка заболевания, зафиксированная у поросят диких кабанов в Виролахти на юге Суоми.
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