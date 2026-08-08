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8 августа, 01:46

Финляндия закрыла проходы для диких животных вдоль всей границы с Россией

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Rajavartiolaitos - Gränsbevakningsväsendet - Finnish Border Guard

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Rajavartiolaitos - Gränsbevakningsväsendet - Finnish Border Guard

Финляндия временно заблокировала специальные проходы для диких животных во всех заграждениях на границе с Россией. Ранее аналогичные ограничения действовали только на юго-восточном участке.

Решение связано с мерами по предотвращению распространения африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщила пограничная охрана Финляндии.

Специальные ворота в пограничных сооружениях ранее позволяли диким животным свободно перемещаться через границу. Теперь их закрыли на всём протяжении восточной границы страны.

В финской погранслужбе отметили, что ограничение носит временный характер и введено для снижения риска дальнейшего распространения инфекции среди животных.

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Африканская чума свиней не представляет опасности для человека, однако заболевание может наносить серьёзный ущерб популяциям диких кабанов и свиноводческим хозяйствам.

Напомним, 1 августа Финляндия закрыла такие проходы на юго-восточном участке границы. Причиной стала вспышка заболевания, зафиксированная у поросят диких кабанов в Виролахти на юге Суоми.

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Юния Ларсон
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