Суд взыскал с Игоря Акинфеева долги по коммунальным платежам

Суд в Москве обязал футболиста Игоря Акинфеева погасить задолженность по коммунальным платежам. Соответствующая информация содержится в судебных материалах.

В 2026 году с исками к вратарю обратился Мосводоканал. Всего организация подала два заявления, в которых требовала взыскать с Акинфеева задолженность за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, включая оплату тепловой и электрической энергии.

Оба требования были рассмотрены судом и удовлетворены. При этом одно из вынесенных решений уже вступило в законную силу. Точный размер задолженности, которую предстоит взыскать с футболиста, в опубликованных материалах не указан.

Судебные разбирательства, связанные с оплатой коммунальных услуг, возникали у Акинфеева и ранее. В 2024 и 2025 годах иски к спортсмену также подавала Московская объединённая энергетическая компания. Один из них суд удовлетворил.

Несмотря на возникшие финансовые споры, спортивная карьера Акинфеева продолжается. Московский ЦСКА ранее объявил о продлении соглашения со своим капитаном. Новый контракт 40-летнего футболиста, который продолжает восстанавливаться после травмы, рассчитан ещё на один сезон.