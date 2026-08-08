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8 августа, 02:17

Суд взыскал с Игоря Акинфеева долги по коммунальным платежам

Игорь Акинфеев. Обложка © Telegram / Игорь Акинфеев #35

Игорь Акинфеев. Обложка © Telegram / Игорь Акинфеев #35

Суд в Москве обязал футболиста Игоря Акинфеева погасить задолженность по коммунальным платежам. Соответствующая информация содержится в судебных материалах.

В 2026 году с исками к вратарю обратился Мосводоканал. Всего организация подала два заявления, в которых требовала взыскать с Акинфеева задолженность за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, включая оплату тепловой и электрической энергии.

Оба требования были рассмотрены судом и удовлетворены. При этом одно из вынесенных решений уже вступило в законную силу. Точный размер задолженности, которую предстоит взыскать с футболиста, в опубликованных материалах не указан.

Судебные разбирательства, связанные с оплатой коммунальных услуг, возникали у Акинфеева и ранее. В 2024 и 2025 годах иски к спортсмену также подавала Московская объединённая энергетическая компания. Один из них суд удовлетворил.

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Несмотря на возникшие финансовые споры, спортивная карьера Акинфеева продолжается. Московский ЦСКА ранее объявил о продлении соглашения со своим капитаном. Новый контракт 40-летнего футболиста, который продолжает восстанавливаться после травмы, рассчитан ещё на один сезон.

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Артём Гапоненко
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