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8 августа, 03:54

Смерч закрутился над озером под Хабаровском и поразил очевидцев

Мощный смерч образовался утром на озере Гасси в Хабаровском крае, удивив местных жителей своим необычным видом. Редкое для региона природное явление заметили в районе водоёма недалеко от Комсомольской трассы, сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.

Смерч закрутился над озером под Хабаровском. Видео © VK / Типичный Хабаровск

Вращающийся вихрь возник непосредственно над поверхностью озера и сохранялся в течение нескольких минут.

Очевидцы рассказывали, что смерч выглядел особенно впечатляюще из-за того, что сформировался над водой. Некоторые водители специально остановились у дороги, чтобы снять необычное явление на камеры телефонов.

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А недавно смерч и град размером с яйцо обрушились на Курганскую область. Кадры стихии снял очевидец из деревни Большой Беркут Далматовского округа. На видео заметна огромная воздушная воронка, которая поднимается над землёй и уходит высоко в облака.

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Обложка © VK / Типичный Хабаровск

Артём Гапоненко
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