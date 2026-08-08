Смерч закрутился над озером под Хабаровском и поразил очевидцев

Мощный смерч образовался утром на озере Гасси в Хабаровском крае, удивив местных жителей своим необычным видом. Редкое для региона природное явление заметили в районе водоёма недалеко от Комсомольской трассы, сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.

Смерч закрутился над озером под Хабаровском. Видео © VK / Типичный Хабаровск

Вращающийся вихрь возник непосредственно над поверхностью озера и сохранялся в течение нескольких минут.

Очевидцы рассказывали, что смерч выглядел особенно впечатляюще из-за того, что сформировался над водой. Некоторые водители специально остановились у дороги, чтобы снять необычное явление на камеры телефонов.

А недавно смерч и град размером с яйцо обрушились на Курганскую область. Кадры стихии снял очевидец из деревни Большой Беркут Далматовского округа. На видео заметна огромная воздушная воронка, которая поднимается над землёй и уходит высоко в облака.