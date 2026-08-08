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Регион
8 августа, 04:18

Федорищев сообщил об атаке БПЛА ВСУ на предприятие в Самарской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Одно из промышленных предприятий Самарской области ночью подверглось атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, сейчас специалисты ликвидируют последствия произошедшего. Оперативные службы работают на месте падения дронов.

«Одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атаке вражеских беспилотников», – сообщил Федорищев.

Информация о возможных пострадавших пока уточняется. О масштабе повреждений на предприятии глава региона также не сообщил. Работы на месте продолжаются, специалисты обследуют территорию после атаки.

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Ранее Life.ru писал, что за одну ночь силы ПВО уничтожили более 30 беспилотников над Ростовской областью и Таганрогским заливом. Воздушные цели сбили сразу в пяти районах региона. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

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Юния Ларсон
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