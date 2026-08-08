Над Воронежской областью за ночь уничтожили 13 БПЛА

Силы противовоздушной обороны ночью уничтожили 13 украинских беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, воздушные цели были обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и шестью районами области.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на территории региона также не зафиксировано.

Всего в ночь на 8 августа над регионами России сбили 397 украинских БПЛА. Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей, Краснодарского края и Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.