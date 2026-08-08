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Регион
8 августа, 04:53

Над Воронежской областью за ночь уничтожили 13 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Силы противовоздушной обороны ночью уничтожили 13 украинских беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, воздушные цели были обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и шестью районами области.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на территории региона также не зафиксировано.

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Всего в ночь на 8 августа над регионами России сбили 397 украинских БПЛА. Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей, Краснодарского края и Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

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Артём Гапоненко
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