ПВО сбила ещё шесть беспилотников на подлёте к Москве
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Силы противовоздушной обороны сбили ещё шесть беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».
Информация о возможных последствиях уточняется.
Ранее градоначальник сообщал об уничтожении трёх БПЛА, направлявшихся к Москве. Таким образом, общее число сбитых за время атаки беспилотников достигло девяти.
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