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Регион
8 августа, 04:59

ПВО сбила ещё шесть беспилотников на подлёте к Москве

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны сбили ещё шесть беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

Информация о возможных последствиях уточняется.

За ночь над регионами России сбили 397 украинских БПЛА
За ночь над регионами России сбили 397 украинских БПЛА

Ранее градоначальник сообщал об уничтожении трёх БПЛА, направлявшихся к Москве. Таким образом, общее число сбитых за время атаки беспилотников достигло девяти.

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