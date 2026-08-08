ПВО сбила ещё шесть беспилотников на подлёте к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили ещё шесть беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

Информация о возможных последствиях уточняется.

Ранее градоначальник сообщал об уничтожении трёх БПЛА, направлявшихся к Москве. Таким образом, общее число сбитых за время атаки беспилотников достигло девяти.