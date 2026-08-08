Два человека ранены при падении БПЛА в Задонске Липецкой области

Два человека пострадали при падении беспилотника в Задонске Липецкой области. Мужчин 50 и 28 лет с ранениями доставили в больницу, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

В результате происшествия повреждены четыре частных дома, автомобиль и линия электропередачи. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.

«После обследования территории оценим ущерб и окажем необходимую помощь жителям», – сообщил Артамонов.

Ещё один БПЛА упал в Липецке на строящийся многоквартирный дом. По предварительным данным, там обошлось без пострадавших.

Специалисты продолжают обследовать места падения беспилотников и оценивать нанесённый ущерб. Врачи оказывают двум раненым всю необходимую помощь.

Ранее Life.ru писал, что за одну ночь силы ПВО уничтожили более 30 беспилотников над Ростовской областью и Таганрогским заливом. Дроны сбили сразу в пяти районах региона — Чертковском, Каменском, Тарасовском, Октябрьском и Морозовском. По предварительным данным, тогда обошлось без пострадавших и разрушений на земле.