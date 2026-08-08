Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 05:06

Два человека ранены при падении БПЛА в Задонске Липецкой области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два человека пострадали при падении беспилотника в Задонске Липецкой области. Мужчин 50 и 28 лет с ранениями доставили в больницу, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

В результате происшествия повреждены четыре частных дома, автомобиль и линия электропередачи. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.

«После обследования территории оценим ущерб и окажем необходимую помощь жителям», – сообщил Артамонов.

Ещё один БПЛА упал в Липецке на строящийся многоквартирный дом. По предварительным данным, там обошлось без пострадавших.

Специалисты продолжают обследовать места падения беспилотников и оценивать нанесённый ущерб. Врачи оказывают двум раненым всю необходимую помощь.

Над Воронежской областью за ночь уничтожили 13 БПЛА
Над Воронежской областью за ночь уничтожили 13 БПЛА

Ранее Life.ru писал, что за одну ночь силы ПВО уничтожили более 30 беспилотников над Ростовской областью и Таганрогским заливом. Дроны сбили сразу в пяти районах региона — Чертковском, Каменском, Тарасовском, Октябрьском и Морозовском. По предварительным данным, тогда обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Липецкая область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar