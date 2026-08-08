Российские БПЛА ударили по двум сухогрузам у берегов Одессы

Российские беспилотники нанесли удары по двум сухогрузам, находившимся в Чёрном море южнее и восточнее Одессы. Об этом сообщило Минобороны России утром 8 августа.

По утверждению ведомства, оба судна направлялись в украинские порты и перевозили вооружение и другое военное имущество.

Подробности операции пока не раскрываются. Также неизвестно, насколько серьёзные повреждения получили сухогрузы после атак.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по военному предприятию в Киеве. В украинской столице поражено промышленное предприятие «Киев-111» — ООО «Файер Пойнт», а также склад ГСМ «Киев-3» — ООО «Грандтерминал».