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8 августа, 05:14

Российские БПЛА ударили по двум сухогрузам у берегов Одессы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoNova Shop

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoNova Shop

Российские беспилотники нанесли удары по двум сухогрузам, находившимся в Чёрном море южнее и восточнее Одессы. Об этом сообщило Минобороны России утром 8 августа.

По утверждению ведомства, оба судна направлялись в украинские порты и перевозили вооружение и другое военное имущество.

Подробности операции пока не раскрываются. Также неизвестно, насколько серьёзные повреждения получили сухогрузы после атак.

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Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по военному предприятию в Киеве. В украинской столице поражено промышленное предприятие «Киев-111» — ООО «Файер Пойнт», а также склад ГСМ «Киев-3» — ООО «Грандтерминал».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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