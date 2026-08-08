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8 августа, 05:35

Минтруд предложил дать право на две пенсии семьям погибших ополченцев Донбасса

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало законопроект, который предоставляет право на одновременное получение двух пенсий нетрудоспособным членам семей погибших участников специальной военной операции. Речь идёт о тех, кто служил в ополчении Донбасса, специальных подразделениях и частных военных компаниях. Документ уже размещён на портале нормативных правовых актов.

В настоящее время такое право уже есть у нетрудоспособных родственников ряда категорий ветеранов, погибших в ходе СВО. Они могут одновременно получать свою пенсию (страховую, социальную или за выслугу лет) и пенсию по случаю потери кормильца. Новый законопроект расширяет этот перечень на ополченцев и бойцов ЧВК, которые ранее не попадали под действие нормы.

Кроме того, документ предусматривает право на две пенсии для граждан, получивших инвалидность вследствие военной травмы в ходе СВО. Им будет доступна пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости или за выслугу лет. В Минтруде подчеркнули, что инициатива направлена на унификацию подходов к социальной поддержке всех категорий участников боевых действий.

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Ранее сенатор Игорь Мурог в беседе с журналистами пояснил, что отдельные категории россиян вправе получать две государственные пенсии одновременно. В первую очередь это касается отставных военных и сотрудников силовых структур, у которых накоплен гражданский стаж от 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов.

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Александра Мышляева
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