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8 августа, 05:45

Два человека погибли при столкновении лодок на Волге

Обложка © MAX / Центральное МСУТ СК России

Обложка © MAX / Центральное МСУТ СК России

Два человека погибли после столкновения двух маломерных судов на Волге в Самарской области. Об этом сообщило Центральное МСУТ СК России в «Максе».

По предварительным данным, вечером 7 августа катер двигался по протоке Волги возле села Задельное Красноглинского района Самары. Судоводитель, как утверждается, не убедился в безопасности движения и допустил столкновение с другим судном.

Погибли два человека, находившиеся на борту второго маломерного судна.

Следователи проводят проверку по части 2 статьи 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

На Ямале лодка с людьми затонула после столкновения с баржей, есть погибшие
На Ямале лодка с людьми затонула после столкновения с баржей, есть погибшие

Ранее четыре человека пострадали при столкновении двух моторных лодок на Волге в районе Юрьевца Ивановской области. После аварии одно из судов наехало на дамбу, пострадавших — двух мужчин и двух женщин — доставили в больницу.

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Дарья Денисова
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