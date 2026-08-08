Два человека погибли при столкновении лодок на Волге

Два человека погибли после столкновения двух маломерных судов на Волге в Самарской области. Об этом сообщило Центральное МСУТ СК России в «Максе».

По предварительным данным, вечером 7 августа катер двигался по протоке Волги возле села Задельное Красноглинского района Самары. Судоводитель, как утверждается, не убедился в безопасности движения и допустил столкновение с другим судном.

Погибли два человека, находившиеся на борту второго маломерного судна.

Следователи проводят проверку по части 2 статьи 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

Ранее четыре человека пострадали при столкновении двух моторных лодок на Волге в районе Юрьевца Ивановской области. После аварии одно из судов наехало на дамбу, пострадавших — двух мужчин и двух женщин — доставили в больницу.