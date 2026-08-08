Украинское командование на фоне продвижения российских войск перебросило на север Харьковской области подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс». Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах. По данным источника, резервы были переброшены из города Славянск.

Собеседник агентства также отметил, что боевики бригады уже понесли потери — об этом свидетельствуют появившиеся некрологи. Бригада «Эдельвейс» была переименована в 2023 году по указу Владимира Зеленского. Это же название носила 1-я горнопехотная дивизия вооружённых сил нацистской Германии.

На Харьковском направлении действует российская группировка войск «Север». За неделю бойцы уничтожили до 1640 военнослужащих ВСУ, два танка, 13 боевых бронированных машин, 105 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии и 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Ранее российские силовые структуры сообщили, что украинское командование перебросило на Запорожский участок до 30 военных специалистов из США. По их информации, Киев рассчитывает за счёт них укрепить оборону ВСУ на этом направлении, однако присутствие подготовленных западных кадров пока носит ограниченный характер.