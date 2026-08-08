Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас о ситуации на Украине. На своём YouTube-канале он заявил, что слова Каллас о якобы зашедших в тупик действиях Вооружённых сил РФ дискредитируют Евросоюз.

«Каллас не притворяется. Она действительно верит, что существует тупиковая ситуация и российские войска зашли в тупик. Да что она несёт?» — сказал журналист.

По словам Христофору, ВС РФ продолжают наступление на всех направлениях, и Каллас стоит изучить реальные сводки, чтобы перестать позориться. Он также отметил, что глава евродипломатии продвигает ложные нарративы, пытаясь скрыть правду от граждан ЕС, но её слова не подтверждены фактами и основаны лишь на публикациях западных СМИ.

А ранее Каллас утверждала, что Россия якобы несёт для стран Европы угрозу самого существования. На это отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова, которая коротко посоветовала не поддаваться страхам, заметив, что фобии излечимы. В Кремле, в свою очередь, сочли такие заявления очередным запугиванием, призванным настроить общество на дальнейшее наращивание военного потенциала.