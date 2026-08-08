На сибирской земле нашли то, что превзошло весь золотой запас Китая и напугало Запад

Золотые запасы месторождения Сухой Лог в Иркутской области, крупнейшего в России, оцениваются более чем в 2,77 тысячи тонн. По мнению китайского издания Sohu, этот ресурс становится стратегическим преимуществом страны на фоне санкционного давления.

Публикация об этом вышла спустя три дня после того, как заработал 21-й пакет ограничений Евросоюза. Под новые меры попали 170 компаний и 48 человек, а также энергетика, финансы и оборонная сфера России. Китайские журналисты отнесли этот пакет к числу самых масштабных за всё время санкционного противостояния.

Со ссылкой на Минприроды РФ издание указывает, что запасы Сухого Лога больше, чем весь золотой резерв Китая. Месторождение авторы поставили в один ряд с крупнейшими золотодобывающими площадками Аляски и Австралии.

Освоение участка долгое время тормозила его удалённость и труднодоступность. При огромных запасах промышленная добыча там пока так и не стартовала. По оценке китайских авторов, до 2028 года месторождение не даст ни грамма металла, а первую линию собираются ввести в строй лишь через пару лет.

Поэтому быстро повлиять на дефицит российского бюджета Сухой Лог не сможет. При этом в Sohu уверены, что сам объём запасов доказывает: у России есть внушительный золотой резерв, который со временем поддержит её экономику и финансовую систему.

Отдельно журналисты подчёркивают роль золота для страны, чья экономика долго держалась на продаже энергоносителей. Они считают, что запуск месторождения даст России и новый источник сырья, и дополнительный рычаг влияния в условиях санкций.

До этого в Минприроды РФ подтвердили, что Сухой Лог остаётся крупнейшим золотым месторождением страны с запасами свыше 2,7 тысячи тонн. В тройку самых больших также вошли Наталкинское месторождение в Магаданской области — около 1,385 тысячи тонн, и Олимпиадинское в Красноярском крае — примерно 949,4 тонны. В ведомстве уточнили, что три этих объекта вместе содержат более 30% всех учтённых в России запасов золота.