Верховный суд признал законным фиксацию нарушений с помощью БПЛА

Верховный суд России подтвердил законность использования беспилотных летательных аппаратов для фиксации административных правонарушений. В судебном постановлении указано, что полученные с помощью БПЛА данные могут служить полноценным доказательством. Основанием для такого решения стало дело водителя грузовика из Волгоградской области, которого оштрафовали за незаконный выброс строительного мусора.

Кассационный суд ранее отменил постановление о штрафе, указав, что в материалах дела не уточнено, в каком режиме работал дрон. По закону автоматическая фиксация не допускается для данной статьи КоАП. Однако Верховный суд выяснил, что съёмка велась оператором вручную. На этом основании решение кассационной инстанции было признано незаконным.

При этом дело в отношении водителя Верховный суд прекратил в связи с истечением сроков давности. Тем не менее сам принцип использования БПЛА с ручным управлением для сбора доказательств был признан допустимым, пишет ТАСС.

Ранее в Московской области впервые был выписан штраф за борщевик, обнаруженный с помощью беспилотника и нейросетей. Как сообщили в региональном Минсельхозпроде, владельцу земли в Рузском округе назначен штраф в 150 тысяч рублей.