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Регион
8 августа, 07:45
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«Герань-4» отменила доставку техники для ВСУ: Остатки вооружения теперь доступны только водолазам

Минобороны 8 августа сообщило об ударе «Геранью» по сухогрузу восточнее Одессы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Вооружённые силы Российской Федерации продолжили наносить удары по объектам морской логистики противника. Как сообщили в Министерстве обороны России, подразделения войск беспилотных систем ведут активную работу по пресечению поставок западного вооружения для нужд ВСУ.

Инцидент произошёл накануне, 7 августа 2026 года. В 15:00 по московскому времени в акватории Чёрного моря восточнее Одессы был зафиксирован сухогруз, участвующий в транспортировке имущества военного назначения. Судно использовалось Киевом для переброски техники в интересах фронта.

Для поражения цели российские военнослужащие применили ударный беспилотный летательный аппарат типа «Герань-4 сикер». Точный удар лишил противника возможности доставить очередной военный груз через черноморский коридор. Объект успешно поражён.

В военном ведомстве подчеркнули, что подобные акции являются частью системной работы по уничтожению инфраструктуры, обеспечивающей боеспособность украинской армии. Морские пути снабжения остаются приоритетной целью для российских операторов беспилотников.

Минобороны регулярно отчитывается о подобных операциях, демонстрируя контроль над оперативной обстановкой в северо-западной части Чёрного моря. Пресечение каналов поставки боеприпасов позволяет снизить интенсивность боевых действий на линии соприкосновения.

Минобороны РФ сообщило об ударе по военному предприятию и складу ГСМ в Киеве
Минобороны РФ сообщило об ударе по военному предприятию и складу ГСМ в Киеве

Ранее Life.ru рассказывал, как дроны ВС РФ устроили «судный день» наземным роботам ВСУ. По данным представителей военного ведомства, расчёты БПЛА обнаружили и уничтожили технику противника, сорвав её применение на Добропольском направлении.

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Оксана Попова
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