Вооружённые силы Российской Федерации продолжили наносить удары по объектам морской логистики противника. Как сообщили в Министерстве обороны России, подразделения войск беспилотных систем ведут активную работу по пресечению поставок западного вооружения для нужд ВСУ.

Инцидент произошёл накануне, 7 августа 2026 года. В 15:00 по московскому времени в акватории Чёрного моря восточнее Одессы был зафиксирован сухогруз, участвующий в транспортировке имущества военного назначения. Судно использовалось Киевом для переброски техники в интересах фронта.

Для поражения цели российские военнослужащие применили ударный беспилотный летательный аппарат типа «Герань-4 сикер». Точный удар лишил противника возможности доставить очередной военный груз через черноморский коридор. Объект успешно поражён.

В военном ведомстве подчеркнули, что подобные акции являются частью системной работы по уничтожению инфраструктуры, обеспечивающей боеспособность украинской армии. Морские пути снабжения остаются приоритетной целью для российских операторов беспилотников.

Минобороны регулярно отчитывается о подобных операциях, демонстрируя контроль над оперативной обстановкой в северо-западной части Чёрного моря. Пресечение каналов поставки боеприпасов позволяет снизить интенсивность боевых действий на линии соприкосновения.

Ранее Life.ru рассказывал, как дроны ВС РФ устроили «судный день» наземным роботам ВСУ. По данным представителей военного ведомства, расчёты БПЛА обнаружили и уничтожили технику противника, сорвав её применение на Добропольском направлении.