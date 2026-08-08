Boeing в даркнете: Хакер выставил на продажу секретные чертежи самолётов

Хакер выставил на продажу в даркнете архив с технической документацией к Boeing 737 MAX и 787. Об этом сообщает Mash.









По данным издания, объём украденных файлов составляет около 70 ГБ. В архиве якобы находятся рабочие чертежи, перечни материалов с заводскими номерами деталей, трёхмерные модели сборочной оснастки и описание технологических процессов.

Утверждается, что данные были похищены у японской компании Sekisui Aerospace, которая поставляет комплектующие для программ 737 и 787. Предприятие производит композитные и термопластиковые элементы для фюзеляжа, крыльев, лонжеронов и салона.

Среди других заказчиков компании, по данным Mash, есть Spirit AeroSystems и Triumph Group, а также предприятия, связанные с военными программами США.

Как утверждается, на документах присутствует маркировка экспортного контроля. По американским правилам передача таких материалов за пределы страны может требовать специальной лицензии.

Хакер предлагает получить доступ к архиву за $200 тыс. При этом в исходном материале не приводится независимого подтверждения подлинности всех опубликованных данных или того, что с их помощью действительно можно собрать самолёт с нуля.

Ранее суд приговорил инженера к трём годам колонии за передачу иностранной компании чертежей деталей дизель-генераторов для подлодки проекта 636 «Варшавянка». По материалам дела, в 2021–2022 годах он в составе организованной группы искал и копировал документацию, подпадающую под экспортный контроль.