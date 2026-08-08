ПВО 8 августа сбила три дрона, летевших на Москву

Три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены системой противовоздушной обороны Министерства обороны РФ. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По его данным, с начала суток на подлёте к Москве уничтожено уже 12 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Life.ru сообщал, что российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 397 украинских беспилотников самолётного типа. Дроны были сбиты над территориями сразу 15 регионов РФ, а также над акваторией Азовского моря.