Рубиновые звёзды Кремля указали на мир: Пророчество о завершении СВО и примирении народов
Экстрасенс Янко предрекла завершение СВО и наступление «золотого века России»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Владимир Зеленский оказался в тупике и начал публично говорить о мире, хотя раньше его позиция была иной, заявила экстрасенс Галина Янко в беседе с сайтом MK.ru относительно сроков завершения украинского конфликта.
«Зеленскому некуда деваться, поэтому он стал говорить, что хочет мира. Он очень непростой человек. Как погода меняется, так и он. Сегодня он хочет мира, завтра уже не хочет. Но сейчас ему уже некуда деваться. Зеленский в тупике», — сказала экстрасенс.
Ясновидящая заявила, что российские войска сохраняют инициативу на фронте и будут успешно выполнять поставленные задачи. Она утверждает, что перемены в конфликте неизбежны, и мир наступит уже в обозримом будущем, однако это не зависит от решений украинского лидера.
«По моим прогнозам выходит так, что всё идёт к концовке, — говорит Янко.
Она посоветовала смотреть на рубиновые звёзды Кремля, которые днём бледные, а вечером становятся ярко-красными, что, по её словам, говорит о приближении к завершению. Она заявила, что в этом году всё будет хорошо: наступит мир, процветание и золотой век России.
«Скоро начнётся пост святой, нам всем нужно молиться», — призывает экстрасенс.
Янко заявила, что, когда наступит мир, золотые купола на храмах заблестят так ярко, что от них будет невозможно отвести глаз. По её словам, отношения между Россией и Украиной нормализуются, и они вновь будут дружить. Она подчеркнула, что все мы — братья, у каждого из нас кровь красная, и все мы хотим жить со своими детьми и внуками в мире и согласии.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что специальная военная операция на Украине приближается к завершению. Парламентарий пояснил, что о таком сценарии свидетельствуют текущая ситуация на линии боевого соприкосновения, экономические трудности, а также обострение внутриполитической обстановки на Украине.
Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.