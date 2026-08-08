Владимир Зеленский оказался в тупике и начал публично говорить о мире, хотя раньше его позиция была иной, заявила экстрасенс Галина Янко в беседе с сайтом MK.ru относительно сроков завершения украинского конфликта.

«Зеленскому некуда деваться, поэтому он стал говорить, что хочет мира. Он очень непростой человек. Как погода меняется, так и он. Сегодня он хочет мира, завтра уже не хочет. Но сейчас ему уже некуда деваться. Зеленский в тупике», — сказала экстрасенс.

Ясновидящая заявила, что российские войска сохраняют инициативу на фронте и будут успешно выполнять поставленные задачи. Она утверждает, что перемены в конфликте неизбежны, и мир наступит уже в обозримом будущем, однако это не зависит от решений украинского лидера.

«По моим прогнозам выходит так, что всё идёт к концовке, — говорит Янко.

Она посоветовала смотреть на рубиновые звёзды Кремля, которые днём бледные, а вечером становятся ярко-красными, что, по её словам, говорит о приближении к завершению. Она заявила, что в этом году всё будет хорошо: наступит мир, процветание и золотой век России.

«Скоро начнётся пост святой, нам всем нужно молиться», — призывает экстрасенс.

Янко заявила, что, когда наступит мир, золотые купола на храмах заблестят так ярко, что от них будет невозможно отвести глаз. По её словам, отношения между Россией и Украиной нормализуются, и они вновь будут дружить. Она подчеркнула, что все мы — братья, у каждого из нас кровь красная, и все мы хотим жить со своими детьми и внуками в мире и согласии.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что специальная военная операция на Украине приближается к завершению. Парламентарий пояснил, что о таком сценарии свидетельствуют текущая ситуация на линии боевого соприкосновения, экономические трудности, а также обострение внутриполитической обстановки на Украине.