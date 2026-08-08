Кожа слезала с рук: 13-летняя россиянка получила жуткие ожоги от мохито на пляже во Вьетнаме

13-летняя школьница из Приморья получила сильные ожоги рук во время отдыха во Вьетнаме. Причиной стал безалкогольный мохито с лаймом, который девочка случайно пролила на кожу. На следующий день на руках появились покраснения, волдыри и сильный зуд, пишет SHOT.

Школьница из России получила ожоги тела от мохито на отдыхе во Вьетнаме. Фото © SHOT

Во вьетнамской клинике врачи предположили аллергию или укус. Лечение не помогало. После возвращения во Владивосток российские медики диагностировали фитодерматит. Оказалось, что сок лайма под воздействием ультрафиолета вызвал химический ожог. Соединения в цитрусе сами по себе безвредны, но на солнце они активируются и агрессивно воздействуют на кожу.

Школьница из России получила ожоги тела от мохито на отдыхе во Вьетнаме. Фото © SHOT

Школьница из России получила ожоги тела от мохито на отдыхе во Вьетнаме. Фото © SHOT

Девочка уже получила лечение. Сейчас её состояние стабилизировалось.

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