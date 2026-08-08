В Раде сообщили о возможном назначении Свириденко главой «Нафтогаза»
Обложка © ТАСС / EPA / ANDRII NESTERENKO
В Киеве обсуждают возможное назначение бывшего премьер-министра Украины Юлии Свириденко на руководящую должность в «Нафтогазе», сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на источники.
По его словам, сначала Свириденко может стать исполняющей обязанности главы компании, а затем получить должность генерального директора. Для этого потребуется решение наблюдательного совета.
Железняк отметил, что в ближайшее время в состав набсовета могут включить ещё одного представителя государства — Алексея Соболева. После этого планируется провести необходимые процедуры назначения и конкурс.
Ранее «Нафтогаз» возглавлял Сергей Корецкий, который сменил Свириденко на посту премьер-министра.
Кроме того, Железняк сообщил о возможном назначении бывшего вице-премьера Алексея Кулебы заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам депутата, официального указа пока нет, однако решение якобы уже принято.
Ранее Зеленский отправил в отставку экс-премьера Украины Юлию Свириденко фразой «тебе пора». По их данным, бывшая глава кабмина тяжело восприняла решение президента и обиделась на увольнение.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.