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Регион
8 августа, 09:10

В Раде сообщили о возможном назначении Свириденко главой «Нафтогаза»

Обложка © ТАСС / EPA / ANDRII NESTERENKO

Обложка © ТАСС / EPA / ANDRII NESTERENKO

В Киеве обсуждают возможное назначение бывшего премьер-министра Украины Юлии Свириденко на руководящую должность в «Нафтогазе», сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на источники.

По его словам, сначала Свириденко может стать исполняющей обязанности главы компании, а затем получить должность генерального директора. Для этого потребуется решение наблюдательного совета.

Железняк отметил, что в ближайшее время в состав набсовета могут включить ещё одного представителя государства — Алексея Соболева. После этого планируется провести необходимые процедуры назначения и конкурс.

Ранее «Нафтогаз» возглавлял Сергей Корецкий, который сменил Свириденко на посту премьер-министра.

Кроме того, Железняк сообщил о возможном назначении бывшего вице-премьера Алексея Кулебы заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам депутата, официального указа пока нет, однако решение якобы уже принято.

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Ранее Зеленский отправил в отставку экс-премьера Украины Юлию Свириденко фразой «тебе пора». По их данным, бывшая глава кабмина тяжело восприняла решение президента и обиделась на увольнение.

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Дарья Денисова
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