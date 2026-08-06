Свириденко отказалась, а Умерову отказали: На Украине сообщили о проблемах с назначением нового посла в США

Рустем Умеров, ранее занимавший пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), был основным претендентом на кресло посла в США, однако Вашингтон не согласовал его кандидатуру. Об этом заявили депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко* и Ярослав Железняк.

По словам Гончаренко*, кандидатуру Умерова предложили американской стороне, однако в Госдепартаменте, как утверждается, отказались ее поддержать. Официального подтверждения этой информации со стороны США пока не поступало.

Железняк, в свою очередь, сообщил, что в настоящее время у офиса президента Украины нет согласованного кандидата на пост посла.

«Даже какого-нибудь шорт-листа. Все звучащие фамилии — это предположения или слухи. После того, как Свириденко отказалась, а Умерова отказали, еще думают, кого отправить туда. В том числе, это может быть очень неожиданная кандидатура», — пишет нардеп.

А Рустем Умеров был и депутатом Рады, и главой Фонда государственного имущества, и министром обороны Украины, и секретарём СНБО. В начале августа он возглавил Службу внешней разведки.

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