Не разведчик, но человек из обоймы: Политолог объяснил назначение Умерова главой СВР

Владимир Зеленский сообщил о новых кадровых изменениях на Украине: Рустем Умеров займёт пост главы Службы внешней разведки, а новым секретарём Совета национальной безопасности и обороны станет бывший глава МВД Игорь Клименко. Политолог Александр Дудчак в беседе с Life.ru объяснил, что Умеров — никакой не разведчик, а просто «свой» человек для киевской верхушки, этим и объясняется его назначение.

Вряд ли Умерова назначили главой внешней разведки из-за того, что у него есть какие-то уникальные качества разведчика. Человек из обоймы, проверенный и надёжный. Наличие компромата — это даже хорошо для назначения, так как Умеровым можно будет управлять. И опять-таки зачем искать кого-то со стороны, кто не входит в «узкий круг ограниченных лиц»? Поэтому его и взяли — это один кружок: Ермак, Умеров и прочие. Александр Дудчак Политолог

Дудчак призвал не искать в этих кадровых перестановках какой-то скрытый смысл: просто назначили человека, который проверен Зеленским и который не сольёт информацию, предназначенную для узкого круга киевского руководства.

«Направление ответственное, там определённые финансовые потоки, и информация должна оставаться в узком кругу. Справится ли он с должностью, зависит от того, какие KPI ему будут предъявлять Зеленский и его команда. Самое главное — чтобы он выполнял задачи, поставленные Зеленским, и действовал в этом русле. А качества, которые должны быть присущи сотруднику и тем более главе СВР, там стоят далеко не на первом месте», — добавил политолог.

А ранее Зеленский подписал указ об обновлении состава СНБО. В новый список вошли те, кого прежде в совете не было, — главком ВСУ Михаил Драпатый, глава МВД Иван Выговский, премьер Сергей Корецкий, министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко, а также ряд других высокопоставленных чиновников.