Запад, украинские власти и радикальные политики в Грузии стремятся втянуть страну в новые «кровавые авантюры» на Южном Кавказе. Об этом говорится в заявлении МИД России, которое приурочено к 18-й годовщине событий августа 2008 года.

В ведомстве напомнили, что в ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска начали военную операцию против Южной Осетии. По данным дипломатов, тогдашние действия грузинского руководства обернулись гибелью многих мирных жителей и российских миротворцев.

В Москве отметили, что после конфликта Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии и продолжает помогать республикам с безопасностью и развитием экономики и социальной сферы.

Дипломаты также обратились к участникам Международных дискуссий по безопасности в Закавказье с призывом ускорить подготовку соглашения о неприменении силы. Речь идёт о договорённости между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией — с другой.

По мнению министерства, именно такие юридические гарантии способны исключить повторение трагедии 2008 года. Кроме того, Москва предложила запустить процесс определения грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с последующей их демаркацией.

В заявлении подчёркивается, что эти задачи становятся особенно важными «на фоне попыток западников, нацистского режима в Киеве и грузинских радикальных политических сил втянуть Тбилиси в новые кровавые авантюры на Южном Кавказе».

В российском внешнеполитическом ведомстве положительно оценили высказывания властей Грузии о необходимости примирения с Абхазией и Южной Осетией. Там также выразили готовность помогать дальнейшим переговорам.

Незадолго до этого бывший президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, руководивший республикой во время конфликта, назвал события августа 2008 года первой формой гибридной войны коллективного Запада. В интервью он заявил, что Грузия тогда получила активную поддержку Украины и стран НАТО. По его словам, западные страны недооценили стойкость осетинского народа. Кокойты также утверждает, что украинские подразделения не просто помогали режиму Михаила Саакашвили, но и сами участвовали в боях, и у осетинской стороны есть тому доказательства.