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8 августа, 09:07

«Кровавые авантюры»: В МИД раскрыли, кто снова толкает Тбилиси к войне

МИД РФ обвинил Запад в попытках втянуть Грузию в новые авантюры

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Запад, украинские власти и радикальные политики в Грузии стремятся втянуть страну в новые «кровавые авантюры» на Южном Кавказе. Об этом говорится в заявлении МИД России, которое приурочено к 18-й годовщине событий августа 2008 года.

В ведомстве напомнили, что в ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска начали военную операцию против Южной Осетии. По данным дипломатов, тогдашние действия грузинского руководства обернулись гибелью многих мирных жителей и российских миротворцев.

В Москве отметили, что после конфликта Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии и продолжает помогать республикам с безопасностью и развитием экономики и социальной сферы.

Дипломаты также обратились к участникам Международных дискуссий по безопасности в Закавказье с призывом ускорить подготовку соглашения о неприменении силы. Речь идёт о договорённости между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией — с другой.

По мнению министерства, именно такие юридические гарантии способны исключить повторение трагедии 2008 года. Кроме того, Москва предложила запустить процесс определения грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с последующей их демаркацией.

В заявлении подчёркивается, что эти задачи становятся особенно важными «на фоне попыток западников, нацистского режима в Киеве и грузинских радикальных политических сил втянуть Тбилиси в новые кровавые авантюры на Южном Кавказе».

В российском внешнеполитическом ведомстве положительно оценили высказывания властей Грузии о необходимости примирения с Абхазией и Южной Осетией. Там также выразили готовность помогать дальнейшим переговорам.

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Незадолго до этого бывший президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, руководивший республикой во время конфликта, назвал события августа 2008 года первой формой гибридной войны коллективного Запада. В интервью он заявил, что Грузия тогда получила активную поддержку Украины и стран НАТО. По его словам, западные страны недооценили стойкость осетинского народа. Кокойты также утверждает, что украинские подразделения не просто помогали режиму Михаила Саакашвили, но и сами участвовали в боях, и у осетинской стороны есть тому доказательства.

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Вероника Бакумченко
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