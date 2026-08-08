Варшаве стоит отдать земли от Штеттина до Данцига, которые Красная армия освободила во время Второй мировой войны. Об этом NEWS.ru рассказал член думского комитета по обороне Андрей Колесник.

Так парламентарий отреагировал на жёсткие слова польского президента Кароля Навроцкого в адрес граждан России. По его мнению, слова властей страны расходятся с памятью о том, какую цену заплатили советские солдаты за освобождение этого государства от немцев.

«Если они так «москалей» не любят, могли бы вернуть территорию от Штеттина до Данцига, которую для них с большими потерями отвоевала Красная армия и которую они, не моргнув глазом, забрали», — заявил Колесник. Депутат назвал Навроцкого дураком и отметил, что тот начинал с вполне пристойных заявлений, но «поляк есть поляк».

По словам Колесника, при освобождении Польши погибло примерно 600 тысяч советских бойцов, а в ответ теперь звучат резкие выпады против России. Он добавил, что приличные люди в стране есть, но во власть попадают редко. Парламентарий также обратил внимание, что за российскими памятниками там ухаживают тайно, чтобы не навлечь на себя наказание властей.

Ранее сам Навроцкий заявил, что Варшава продолжит поддерживать Киев, поскольку тот «бьёт москаля», но не допустит появления на польской земле «флагов бандеровцев». Такие слова прозвучали на митинге сторонников партии «Право и справедливость», приуроченном к первой годовщине его пребывания на посту. Политик пояснил, что полякам «не больно», когда где-то наносят удары по «советам».