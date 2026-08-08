Бюджетные деньги — не для чужих: В Госдуме потребовали отрезать Плющенко от господдержки

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев выступил против выделения государственных грантов на ледовые шоу Евгения Плющенко. По мнению парламентария, бюджетные средства не должны идти на поддержку семьи фигуриста, чей сын теперь представляет Азербайджан. В интервью Sport24 Свищев подчеркнул, что Плющенко следует сначала прояснить ситуацию со сменой спортивного гражданства своего ребёнка, прежде чем претендовать на финансовую помощь от государства.

«Мы ни в коем случае не можем давать гранты таким людям, как Евгений Плющенко. Он хочет заработать здесь, а потом оплачивать жизнь и выступления своего сына в другой стране», — заявил депутат в интервью порталу Sport24.

В текущем году Евгений Плющенко стал получателем государственного гранта в размере 171 миллиона рублей, выделенного на реализацию цикла ледовых шоу.

Ранее сообщалось, что академия «Ангелы Плющенко» подала заявку на президентский грант в размере 24,1 миллиона рублей. Деньги планируют направить на постановку спектакля «Снежная королева». В описании проекта говорится, что спектакль должен продвигать традиционные духовно-нравственные ценности и объединять разные поколения. Отдельно авторы делают акцент на защите детей от чуждых русской культуре идеологий.