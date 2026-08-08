Index: Сийярто может грозить срок за получение взятки

Экс-министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто грозит срок за получение взятки — до трёх лет лишения свободы, если его признают виновным. Как сообщает Index, материалы в отношении бывшего главы МИД передали из столичной следственной прокуратуры в полицию Будапешта. Пока речь идёт о подозрении, а не об установленной вине.

Поводом стало заявление Иштвана Теньи от 16 июля. Он попросил проверить обстоятельства перехода Сийярто на руководящую должность в китайскую автомобильную компанию BYD и выяснить, могла ли новая работа стать неправомерной выгодой.

В прокуратуре сочли, что описанные заявителем обстоятельства могут указывать на признаки получения взятки. По венгерскому уголовному законодательству за принятие неправомерной выгоды или её обещания в связи с деятельностью компании предусмотрено до трёх лет тюрьмы.

В заявлении также приводятся слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Он предположил, что BYD могла предложить Сийярто пост в благодарность за помощь, которую политик оказывал компании, будучи министром. Это оценка главы правительства, а не установленный следствием факт.

После перехода в BYD Сийярто сложил полномочия депутата парламента. Поэтому депутатского иммунитета у него больше нет, а материалы передали полиции как органу, которому подведомственна их дальнейшая проверка. Отдельно назначением бывшего министра занимается комитет парламента Венгрии по национальной безопасности. Там изучают возможные риски, связанные с его новой должностью в китайской корпорации.

С 2014 года Сийярто руководил венгерским МИД и отвечал в том числе за энергетические проекты с Россией — поставки нефти и газа и строительство АЭС «Пакш-2». После поражения «ФИДЕС» на выборах он перешёл в парламент, однако уже 15 июля сложил депутатский мандат ради руководящей должности в китайской BYD