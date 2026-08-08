Счета — под замок, права — в утиль: Володин напомнил о новых наказаниях для уехавших из России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о вступлении в силу ряда важных законодательных актов с 1 августа. Среди ключевых нововведений — ужесточение мер в отношении граждан, осужденных за преступления против безопасности РФ и покинувших страну: для них предусмотрена блокировка активов, ограничение водительских прав, а также запрет на ведение бизнеса и использование онлайн-госуслуг.

Кроме того, расширен пакет мер социальной поддержки для участников СВО и их близких. Также правительство приступило к реализации комплекса мер по стабилизации ситуации на топливном рынке, включая контроль над ценами и увеличение объёмов поставок ГСМ.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий список административных правонарушений, за которые иностранным гражданам и лицам без гражданства может быть назначено выдворение за пределы страны. После вступления изменений в силу число статей КоАП РФ, предусматривающих такую меру наказания, увеличится с 22 до 45.