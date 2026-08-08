Не будут «терпеть ради детей»: Психолог объяснил, почему у миллениалов самые короткие браки

Поколение миллениалов подходит к браку с более высокими ожиданиями от отношений и не всегда готово сохранять семью любой ценой. Психолог Валентин Денисов-Мельников объяснил «Абзацу», почему это может делать браки более хрупкими.

По словам специалиста, представители поколения позже вступают в официальные отношения, дольше выбирают партнёра и чаще рассматривают совместную жизнь без регистрации брака. Сам по себе штамп для них не является обязательным условием отношений. Психолог связывает это с изменением представлений о семье. Миллениалы, по его словам, меньше ориентируются на установку «так принято» и чаще оценивают, насколько комфортно им самим в отношениях.

При этом требования к партнёру стали шире. Помимо бытовой надёжности, люди ждут эмоциональной близости, уважения, общения, сексуальной совместимости и возможности сохранять личное пространство. Денисов-Мельников отметил, что такой подход имеет и обратную сторону. Современный брак, по его оценке, меньше поддерживается внешними обстоятельствами — например, страхом развода, финансовой зависимостью или давлением родственников.

Поэтому осознанный выбор партнёра не обязательно означает более крепкую семью. Как считает психолог, миллениалы могут тщательнее подходить к началу отношений, но при серьёзных проблемах чаще готовы отказаться от брака, который их не устраивает.

«Миллениалы часто позже вступают в брак, а значит, могут выбирать осознаннее, но также они не держатся за плохую семью», – добавил Денисов-Мельников.

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