Украинский боевой вертолет потерпел крушение 31 июля во время выполнения служебного задания. Информация о происшествии подтверждена заявлением Смилянской городской рады.

Согласно сообщению, целью вылета была передислокация (рассредоточение) авиационной техники для её защиты. В процессе выполнения данного манёвра вертолёт упал.

В результате инцидента погиб 28-летний бортмеханик Ярослав Демчевский. Местные власти выразили соболезнования семье погибшего военнослужащего. Подробности о судьбе остальных членов экипажа и причинах технического или иного характера, приведших к падению машины, в официальном сообщении на данный момент не уточняются.

С начала СВО нашими бойцами были уничтожены 669 зенитных ракетных комплексов, свыше 30 тысяч танков и боевых бронированных машин, а также 1 768 установок реактивных систем залпового огня. Кроме того, в Минобороны сообщили о ликвидации более 36 тысяч единиц полевой артиллерии и миномётов и свыше 68 тысяч специальных военных автомобилей.