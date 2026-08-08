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8 августа, 09:32

Украина потеряла очередной боевой вертолёт, экипаж погиб

Обложка © ТАСС / Giovanni Colla / Stocktrek Images (Не является фото с места событий)

Обложка © ТАСС / Giovanni Colla / Stocktrek Images (Не является фото с места событий)

Украинский боевой вертолет потерпел крушение 31 июля во время выполнения служебного задания. Информация о происшествии подтверждена заявлением Смилянской городской рады.

Согласно сообщению, целью вылета была передислокация (рассредоточение) авиационной техники для её защиты. В процессе выполнения данного манёвра вертолёт упал.

В результате инцидента погиб 28-летний бортмеханик Ярослав Демчевский. Местные власти выразили соболезнования семье погибшего военнослужащего. Подробности о судьбе остальных членов экипажа и причинах технического или иного характера, приведших к падению машины, в официальном сообщении на данный момент не уточняются.

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С начала СВО нашими бойцами были уничтожены 669 зенитных ракетных комплексов, свыше 30 тысяч танков и боевых бронированных машин, а также 1 768 установок реактивных систем залпового огня. Кроме того, в Минобороны сообщили о ликвидации более 36 тысяч единиц полевой артиллерии и миномётов и свыше 68 тысяч специальных военных автомобилей.

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Оксана Попова
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