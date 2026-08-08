В похоронном бюро Чикаго нашли более 50 разлагающихся тел

В Чикаго полицейские нашли свыше 50 разлагающихся человеческих тел в помещении похоронного бюро в районе Фар-Ист-Сайд. Об этом рассказал американский телеканал CBS.

Владельцев ритуального агентства подозревают в том, что они неправильно хранили останки умерших. Как выяснили следователи, тела держали без охлаждения в комнатах, где водились грызуны. Из-за этого ткани быстро разлагались, а на останках появились личинки.

Разобраться в случившемся приехали сотрудники судмедэкспертизы округа Кук. Они оценивают состояние тел и ищут документы, чтобы установить личности погибших. По предварительным данным, опознание может растянуться на несколько дней. Хозяева похоронного бюро от общения с прессой пока отказались.

Ранее сообщалось, что в посёлке Зайково под Ирбитом в Свердловской области разгорелся скандал из-за ненадлежащего хранения тела 76-летнего Владимира Мурзина — почётного жителя и многолетнего руководителя духового оркестра. Музыкант скончался 4 июля, однако тело выдали родственникам лишь спустя четверо суток, и за это время оно сильно разложилось. По словам внучки покойного, лицо стало неузнаваемым, а хоронить пришлось в закрытом гробу, при этом запах чувствовался даже через крышку.