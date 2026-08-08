ПВО за сутки сбила 8 ракет «Фламинго», HIMARS и 828 дронов ВСУ

Восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 828 беспилотников самолётного типа сбили российские средства ПВО за минувшие сутки. Такие данные привели в Минобороны РФ.

По информации ведомства, расчёты также перехватили четыре управляемые авиабомбы и два реактивных снаряда. Один из них был выпущен из американской системы HIMARS, второй — из чешской РСЗО Vampire.

Таким образом, только перечисленных воздушных целей за сутки насчитывается более 840. Сведения о результатах работы ПВО приведены в очередной сводке российского военного ведомства.

Высокое число перехваченных беспилотников фиксируется не впервые. 20 июля Минобороны сообщало, что российская ПВО за сутки сбила 917 украинских дронов самолётного типа, а также восемь управляемых авиабомб и четыре снаряда HIMARS.