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8 августа, 09:37

ПВО за сутки сбила 8 ракет «Фламинго», HIMARS и 828 дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Steamaze

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Steamaze

Восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 828 беспилотников самолётного типа сбили российские средства ПВО за минувшие сутки. Такие данные привели в Минобороны РФ.

По информации ведомства, расчёты также перехватили четыре управляемые авиабомбы и два реактивных снаряда. Один из них был выпущен из американской системы HIMARS, второй — из чешской РСЗО Vampire.

Таким образом, только перечисленных воздушных целей за сутки насчитывается более 840. Сведения о результатах работы ПВО приведены в очередной сводке российского военного ведомства.

ПВО России за сутки сбила 10 крылатых ракет «Фламинго» и 893 украинских БПЛА
ПВО России за сутки сбила 10 крылатых ракет «Фламинго» и 893 украинских БПЛА

Высокое число перехваченных беспилотников фиксируется не впервые. 20 июля Минобороны сообщало, что российская ПВО за сутки сбила 917 украинских дронов самолётного типа, а также восемь управляемых авиабомб и четыре снаряда HIMARS.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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