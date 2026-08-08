«Безопасность людей превыше всего»: В Геленджике опустели пляжи из-за атаки БПЛА
В Геленджике закрыли все пляжи из-за угрозы атаки дронов
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Пляжи Геленджика, а также Кабардинского и Дивноморского сельских округов перестали работать из-за угрозы налёта беспилотников и работы ПВО. Об этом рассказал глава города-курорта Алексей Богодистов в «Максе».
Он призвал жителей и гостей курорта не паниковать.
«Сохраняйте спокойствие и помните, безопасность людей превыше всего», — написал Богодистов.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области простились с пятилетней Соней, погибшей после удара беспилотника по пляжу в Архипо-Осиповке. На прощание пришло около 50 человек — родные, друзья и жители посёлка Майского, где жила девочка. Похоронили её на кладбище в Шахтах рядом с родственниками. Тяжёлые ранения ребёнок получил 3 августа, когда отдыхал на побережье вместе с матерью.
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