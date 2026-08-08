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8 августа, 10:08

«Безопасность людей превыше всего»: В Геленджике опустели пляжи из-за атаки БПЛА

В Геленджике закрыли все пляжи из-за угрозы атаки дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Пляжи Геленджика, а также Кабардинского и Дивноморского сельских округов перестали работать из-за угрозы налёта беспилотников и работы ПВО. Об этом рассказал глава города-курорта Алексей Богодистов в «Максе».

Он призвал жителей и гостей курорта не паниковать.

«Сохраняйте спокойствие и помните, безопасность людей превыше всего», — написал Богодистов.

В Ялте отдыхающих призвали покинуть пляжи из-за беспилотной опасности
В Ялте отдыхающих призвали покинуть пляжи из-за беспилотной опасности

Ранее сообщалось, что в Ростовской области простились с пятилетней Соней, погибшей после удара беспилотника по пляжу в Архипо-Осиповке. На прощание пришло около 50 человек — родные, друзья и жители посёлка Майского, где жила девочка. Похоронили её на кладбище в Шахтах рядом с родственниками. Тяжёлые ранения ребёнок получил 3 августа, когда отдыхал на побережье вместе с матерью.

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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