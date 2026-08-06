В Ростовской области простились с девочкой, убитой дроном на пляже в Геленджике

В Ростовской области простились с пятилетней Соней, погибшей после удара беспилотника по пляжу в Архипо-Осиповке. На церемонии собралось около 50 человек — близкие семьи, друзья и жители посёлка Майского, где она жила.

Девочку похоронили на кладбище в Шахтах рядом с родственниками. Люди приносили цветы, мягкие игрушки, кукол и детские аксессуары. Чин отпевания совершили два священника, а на месте дежурила бригада скорой помощи. На улице стояла невыносимая жара.

Соня получила тяжёлые ранения 3 августа во время удара Украины по пляжу в Архипо-Осиповке, куда приехала отдыхать вместе с матерью и родственниками. Несмотря на усилия врачей, спасти ребёнка не удалось. Её мать также пострадала при атаке, перенесла операции на ноге и глазу. Незадолго до похорон женщина переведена на лечение в Шахты, чтобы смогла проводить дочь в последний путь.

На церемонии выделялся один мужчина в военной форме с медалью. Это был отец погибшей девочки, который является участником СВО. В какой-то момент мужчина потерял сознание — то ли от духоты, то ли от горя. Его привели в чувство врачи.

3 августа украинские БПЛА атаковали Геленджик. Под удар попал пляж, где в тот момент находилось большое количество отдыхающих. В результате атаки погибли семь человек, в том числе четверо детей, ещё около 60 человек получили ранения различной степени тяжести. При атаке погибла пятилетняя дочь российского солдата.