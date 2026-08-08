Выбираем сумму: Самозанятым рассказали, как накопить на достойную выплату больничного

Самозанятые смогут получать пособия по временной нетрудоспособности, если добровольно подключатся к системе социального страхования. В 2026 году для этого предусмотрены два варианта страховой суммы — 35 тысяч или 50 тысяч рублей, пишет РИА «ФедералПресс».

«Соответственно, размер ежемесячного страхового взноса при выборе страховой суммы в 35 тысяч рублей составит 1344 рубля в месяц, в 50 тысяч рублей – 1920 рублей в месяц», – пояснил Балынин.

При этом после длительной уплаты взносов без получения больничных предусмотрены скидки. Через 18 месяцев платеж может снизиться на 10%, а после 24 месяцев — на 30%. Таким образом, при максимальной скидке ежемесячный взнос составит 941 рубль для страховой суммы 35 тысяч рублей и 1344 рубля — для суммы 50 тысяч.

Однако сразу после подключения получить выплату нельзя. Право на пособие появляется после шести календарных месяцев, в течение которых человек уплачивал страховые взносы. Заявление можно подать в бумажном или электронном виде, в том числе через приложение «Мой налог» и «Госуслуги».

При этом платить необходимо начиная с месяца, следующего за подачей заявления. Например, если самозанятый оформил участие в системе в январе 2026 года и вносил платежи с февраля по июль, претендовать на пособие он сможет уже в августе. При этом конкретная сумма больничной выплаты будет зависеть не только от выбранной страховой суммы, но и от страхового стажа и других установленных параметров. Участие в системе остаётся добровольным.

Ранее Life.ru писал, что в 2026 году минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности рассчитывают с учётом нового МРОТ. Соцфонд уточнил, что сумма зависит от заработка за два предыдущих года, но за полный месяц не может быть ниже 27 093 рублей. Минимальная дневная выплата меняется в зависимости от числа дней в месяце.