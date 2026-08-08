В больницы Екатеринбурга воду подвозят цистернами из-за аварии

В Екатеринбурге организовали подвоз воды автоцистернами в лечебные учреждения после отключения холодного водоснабжения в шести районах города. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов в «Максе».

Без воды полностью или частично остались жители Кировского, Орджоникидзевского, Чкаловского, Верх-Исетского, Октябрьского и Ленинского районов.

По словам Орлова, на станции водоподготовки «Водоканала» вышли из строя восемь фильтров. Причиной стало низкое качество исходной воды из водозабора.

Очисткой оборудования специалисты занимались всю ночь. К работам круглосуточно привлекли около 40 человек. Власти рассчитывали восстановить холодное водоснабжение в период с 12:00 до 13:00 мск.

В региональном Минздраве заявили, что больницы продолжают работать в штатном режиме. В медучреждения организовали бесперебойную доставку воды, а часть организаций уже начала получать её по центральной системе.

Напомним, в нескольких городах Свердловской области возникли перебои с водоснабжением из-за ливней и паводков. В Екатеринбурге часть районов осталась без холодной воды, а в Каменске-Уральском и Первоуральске жители столкнулись с ухудшением её качества.