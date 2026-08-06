«Пофантазируйте, в какой ад превратится жизнь»: Тюменцам пригрозили отключением воды после жалоб
Сотрудница «Росводоканала» пригрозили тюменцам отключением воды после жалоб
Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков
Жители Тюмени, заказавшие независимую экспертизу водопроводной воды, столкнулись с резкой реакцией «Росводоканала». Проверка «Центра гигиены и эпидемиологии» показала, что вода на улице Интернациональной не соответствует санитарным нормам: выявлены превышения по мутности, привкусу, запаху, уровню pH, а также содержанию алюминия (более чем втрое) и марганца (более чем вдвое). Ранее Роспотребнадзор не находил нарушений, кроме органолептики.
В ответ на публикацию заключения руководитель пресс-службы компании Ирина Айданова записала видео, в котором предложила жителям представить, что будет, если водоканал прекратит подачу воды. Она заявила, что источник воды очень плохого качества, и компания в любой момент может остановить очистные сооружения, оставив 40% города без воды.
«Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку», — сказала она.
Гендиректор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева позже заявила, что компания не разделяет позицию сотрудницы, и пообещала сделать всё для стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки. Пост с видео удалили, а Айданова пояснила URA.ru, что её слова были личной позицией и «ни в коем случае не угрозой». Она заверила, что компания принимает все меры для обеспечения качественного водоснабжения. Горожане, которые три недели вынуждены покупать питьевую воду в магазинах, отнеслись к этому заявлению скептически.
Напомним, в Тюмени из-за мощного паводка водопроводная вода приобрела стойкий болотный запах, и некоторые горожане, решившие искупаться, столкнулись с зудом головы и высыпаниями на теле, хотя в «Росводоканале» утверждают, что вода соответствует норме. Многие жители перешли на бутилированную воду, опасаясь последствий. Коммунальщики заверили, что очистные сооружения работают в усиленном режиме.
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