Шторм оставил без света почти 50 тысяч человек в Смоленской и Орловской областях

Шторм, обрушившийся на Центральную Россию 6–8 августа, привёл к масштабным отключениям электроэнергии. В Смоленской и Орловской областях без света остались более 48,5 тысячи потребителей. Власти регионов режим чрезвычайной ситуации не вводили.

В Смоленской области вечером 6 августа прошли сильный дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Деревья и ветки падали на линии электропередачи, обрывая провода. По состоянию на утро 7 августа без электричества остались 32,5 тысячи человек. Повреждены 123 воздушные линии. Над устранением последствий работают 111 бригад энергетиков — 370 человек и 200 единиц спецтехники.

Особое внимание уделяется восьми округам, включая Смоленск. Организован круглосуточный штаб. В ближайшие дни синоптики прогнозируют новые дожди, грозы и ветер до 20 м/с. Жителей просят не подходить к оборванным проводам ближе 8 метров и не пытаться самостоятельно восстанавливать подачу электроэнергии, сообщили в региональном правительстве.

Ранее Life.ru писал, что 7 августа московский воздух мог побить температурный рекорд 2026 года — об этом заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, ранее в Москве температура дважды достигала отметки +30,7 °C — 2 и 6 августа. Специалист подчеркнул, что 7 августа у летнего сезона была последняя возможность побить этот рекорд до вторжения холодного атмосферного фронта.